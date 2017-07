14 Einbrüche und eine Festnahme

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag trieben Einbrecher im Chemnitzer Stadtgebiet ihr Unwesen.

© Sachsen Fernsehen / Symbolbild

In der Regensburger Straße brachen Unbekannte gewaltsam in ein Büro ein. Die durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen dabei einen Beamer und rund 600 Euro Bargeld.

Der Einbruch wurde am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Ermittlungen in Tatortnähe ergaben, dass in derselben Nacht insgesamt zwölf weitere Hauseingangstüren in der Beethovenstraße und der Bayreuther Straße aufgebrochen worden waren. Ob aus den einzelnen Häusern etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Der Sachschaden am und im Büro sowie an den weiteren aufgehebelten Hauseingangstüren beläuft sich auf insgesamt mehr als 3.000 Euro.