14. Jobmesse Chemnitz

Chemnitz- Zum 14. Mal präsentiert sich die Jobmesse Chemnitz am 26. September im Stadion an der Gellertstraße. Unter dem Motto „Alle Wege zu Deiner Karriere!“ wird es zahlreiche Angebote an Berufen, Aus- und Weiterbildungen sowie Studienmöglichkeiten geben.

Mehrere Institutionen und Unternehmen stellen im Stadion An der Gellertstraße ihre Angebote zu Praktika, Traineeship und vielen mehr vor. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte die Jobmesse erkunden und der Eintritt ist kostenfrei.

Die Veranstaltung bietet für jeden die ideale Gelegenheit seine berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Dabei ist es egal ob es Schulabgänger, Absolventen von Universitäten und Hochschulen, Arbeitssuchende, Jobwechsler oder Rückkehrer sind. Oftmals lassen sich, im Gespräch vor Ort mit den Firmen, ganz eigene Karrieremöglichkeiten finden. Die Besucher bekommen die Chance, sich über Arbeitsinhalte der Aussteller sowie Hintergründe der Unternehmensstrukturen zu informieren und erhalten sogar Tipps für ihre ideale Bewerbung.

Nicht nur Arbeitssuchende profitieren von einem solchen Gespräch, auch Arbeitgeber können potentiellen Mitarbeiter kennen lernen. Außerdem kann zusätzlich das Firmenimage in der Öffentlichkeit mit einem gut durchdachten Messeauftritt gestärkt werden.

Weitere Informationen rund um die Jobmesse Chemnitz finden Sie hier.