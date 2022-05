141.827 Arbeitnehmern droht eine Rente unter dem Grundsicherungsniveau

Der Lohn müsse auch zu einer Rente führen, von der man gut leben könne, sagte Pellmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn über 140.000 Vollzeit-Arbeitnehmer in Sachsen zu wenig verdienen, um eine Rente oberhalb von Hartz IV zu bekommen, dann läuft einiges grundsätzlich falsch, sprach er weiter. Auch angesichts der explodierenden Preise brauche man höhere Löhne und ein deutlich höheres Rentenniveau in Deutschland. In der restlichen EU sei das Rentenniveau im Schnitt um zehn Prozent höher.