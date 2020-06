15. HOPE-Gala wird in Kreuzkirche verlegt

Dresden - Deutschland schnürt Milliarden-Rettungspakete, um die Wirtschaft zu retten. Wenn wir den Blick jedoch in bekannte Krisengebiete richten, sehen wir, dass dort Menschen verhungern. Die HOPE Kapstadt Stiftung versorgt aktuell rund 1.000 Kinder in Südafrika täglich mit Nahrung. Das größte Spendenevent, die jährlich stattfindende HOPE-Gala in Dresden, ist daher wichtiger denn je - doch wegen Corona wird sie ganz anders ablaufen als geplant.