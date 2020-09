15 Millionen Euro für neue Oberschule in Leipzig!

Leipzig - Die Stadt Leipzig und das Landesamt für Bildung haben am Donnerstag den Grundstein für eine neue Oberschule in Leipzig gelegt. Auf dem Standort einer ehemaligen Schule in der Hainbuchstraße 13 in Paunsdorf, sollen ab dem Schuljahresbeginn 2022/2023 maximal 532 Schülerinnen und Schüler einen Platz finden.