160 Azubis starten bei der Stadt

Für 160 junge Frauen und Männer beginnt im Herbst das Ausbildungs- und Studienjahr bei der Stadt. Sie haben sich in den vergangenen Monaten unter knapp 2.300 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. Der Großteil ist nun direkt bei der Stadt oder in den Eigenbetrieben, also Oper, Gewandhaus oder Stadtreinigung, in ihre Ausbildung beziehungsweise in ihr Studium gestartet. Laut Stadt gebe es damit aktuell 460 Nachwuchskräfte in insgesamt 24 Ausbildungs- und Studienrichtungen. Im vergangenen Jahr wurden fast alle Azubis und Studenten nach ihrer Ausbildung bei der Stadt übernommen, nämlich mehr als 95 Prozent.