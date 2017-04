17-jähriger Flüchtling verunglückt tödlich

In der Nacht zum Ostersonntag ereignete sich ein Vorfall am Eilenburger Bahnhof, bei dem ein Jugendlicher von einer Straßenbahn erfasst wurde. Der 17-jährige Eritreaer wurde laut Angaben der Polizei Leipzig unmittelbar nach dem Unfall in eine Leipziger Klinik gebracht, in der anschließend versucht wurde den jungen Mann zu reanimieren.

Genauere Umstände des Hergangs - beispielsweise wie es zu dem Unfall kam und woran das Opfer letztlich starb - sind noch nicht bekannt. Die Rekonstruktion des Tathergangs sowie die Obduktion wird in den kommenden Tagen vollzogen, ließ die Polizei Leipzig verlauten.