18.000 neue Pflanzen für besseres Trinkwasser in Leipzig

Zehn Auszubildende des Autoherstellers packten am Mittwoch an und übten sich im Bäumepflanzen. Für Werksleiter Gerd Rupp fängt Nachhaltigkeit bereits beim Nachwuchs an. 80 Prozent der 3 Hektar großen Fläche sollen in Zukunft von Traubeneichen und Buchen bewachsen sein. Dadurch steigt naturgemäß auch die Artenvielfalt, sodass sowohl der Leipziger Wald, die Leipziger selbst und schließlich die Tiervielfalt profitieren.