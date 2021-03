19-jährige Leipzigerin wehrt sich gegen Fake-Nacktbild

Charlotte malt sehr gerne und postet regelmäßig Bilder auf Instagram – wie das junge Menschen heutzutage eben machen. Viele ihrer realen Freunde und auch die Familie haben nichts von dem Foto mitbekommen. Ihre Follower hat sie trotzdem frühzeitig von sich aus auf die Fälschung aufmerksam gemacht. Dazu kommt, dass die 19-Jährige Auswirkungen auf ihr späteres Leben befürchtet.

Deepfakes – so nennt man die durch Manipulationsprogramme veränderten Fotos. Charlotte hat sich umgehend an die Polizei gewandt. Und sie ist mit dem Problem nicht allein. Beim Landeskriminalamt in Sachsen hat es in letzter Zeit immer häufiger solche Fälle gegeben.