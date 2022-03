19-Jähriger in Leipziger Straßenbahn getötet

Bei einem Streit in einer Leipziger Straßenbahn ist gestern ein 19 Jahre alter Mann getötet worden. Der Tatverdächtige ist 17 Jahre alt. Er wurde am Donnerstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche soll den Mann am Mittwochnachmittag derart mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Dort sei er seinen Verletzungen erlegen.

Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Ob es Zeugen oder Videoaufnahmen aus der Straßenbahn gibt, ist unklar. Nach der Tat floh der Verdächtige laut Polizei an der Haltestelle «Am Adler» im Stadtteil Plagwitz.

Der Verdächtigen soll am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ob das klappt, hängt laut Polizei auch davon ab, wann und ob sich der 17-Jähriger zur Tat äußern will.

Quelle: dpa