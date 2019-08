Apropos Flamme - da ist auch der große Drache - er liebt es als Fotomotiv mit den Besuchern zu posieren und ab und an spuckt er auch ein wenig Nebel aus dem großen Drachenmaul.

im „Wichtelland“ wird ganz genau hingeschaut, um all die kleinen Bewohner in ihren Häuschen zu entdecken.

das Reich der „Fangenden Arme“ wartet auf die kleinen Gäste und im „Aqualand“ tummeln sich bunte Fische, Medusen und allerhand weitere Meeresbewohner in dem großen "Aquarium"

Am 1. September erleben die Besucher drei Attraktionen für einen Eintrittspreis :-)

die Märchenwelten | über 100 bedeutende Bauwerke der Erde eingebettet in fünf Hektar grünen Landschaftspark direkt vergleichbar vereint | das 360-Grad-Kino Minikosmos mit fantastischen Programmen auf 230

Quadratmetern „gewölbter Leinwand“

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.miniwelt.de