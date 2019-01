2 Tage Riesen-Antik- & Trödelmarkt in der Markthalle Dresden

Die einen sammeln, weil sie sich an der Schönheit meist älterer Stücke erfreuen. Andere wiederum, weil sie es sich zum Ziel gesetzt haben, bestimmte Jahrgänge, Hersteller, Baugruppen oder dergleichen komplett zusammenzutragen. Und gesammelt wird wirklich beinahe alles: Von A wie Ansichtskarten und Abzeichen über Bücher, Briefmarken, Münzen, Geldscheine, Schallplatten, alte Werbeschilder, Bilderalben, Bilder, Porzellan, Schmuck, Filmprogramme, Mosaiks, Schallplatten, Uhren, Kurioses, Fingerhüte, DDR-Typisches wie Mosaiks bis hin zu Z wie Zündholzschachteln.

Auf das kommende Wochenende können sich nun alle Sammler freuen: Denn der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt in der Neustädter Markthalle Dresden hat am 2. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 3. Februar von 12 bis 18 Uhr das Motto „Antik & Sammeln“, sodass sowohl im Ober- als auch Untergeschoss der historischen Markthalle besonders viele Angebote rund ums Sammeln zu finden sind. Darunter sehr preiswerte Sammlungen, z. B. Luxus-Briefmarken-Vordruckalben Deutschland 2003-2007, schon mit Briefmarken (gestempelt), für 20 Euro je Jahr. Dies entspricht etwa 1/3 des Postpreises. Auch DDR-Briefmarken-Jahrgänge werden günstig angeboten, teils in schönen Alben. Daneben gibt es reichlich Zubehör wie Postkarten-Folienhüllen in verschiedenen Größen, Alben, Literatur – und Kataloge. Beispielsweise hat Thomas Finck drei Kataloge zu Wildwest-Spielfiguren (z. B. von Herstellern wie Hauser und Elastolin) herausgegeben. Darin werden die Figuren, geordnet nach Hersteller, mit Texten, Fotos und Sammlerpreisen vorgestellt. Diese Kataloge können am kommenden Wochenende in der Markthalle direkt beim Autor Thomas Finck signiert und gekauft werden, genauso wie weitere Nachschlagewerke, zum Beispiel zu den Themen DDR-Unterhaltungsliteratur und deutsche Orden, und Fachzeitschriften wie etwa die „Sammlerbörseninfo 2019“. Als Service werden im 1. Obergeschoss alte Bücher, Porzellan, Uhren, Schmuck, Postkarten und andere Zeitzeugen kostenfrei auf ihren Wert hin eingeschätzt.