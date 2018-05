20.000 Läufer nehmen Herausforderung an

"Wieder ausverkauft! Das ist einfach unglaublich. Wir sind stolz auf diese Entwicklung, die für uns gleichzeitig Motivation ist", sagt Reinhardt Schmidt von der Laufszene Events GmbH, die die REWE Team Challenge seit 2009 in Dresden organisiert und zu einem der größten Firmenläufe in Deutschland gemacht hat. "REWE Team Challenge - das steht für eine unbeschreibliche Laufparty. Und zum Jubiläum setzen wir noch einen drauf", verspricht Schmidt und kündigt für die After-Run-Party im Stadion ein Feuerwerk an. Zudem wird es diesmal eine neue Fotowand im Startbereich geben.