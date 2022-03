20.000€ sammelt Friedenskonzert für die Ukraine

Die Einnahmen sollen den Menschen in der Ukraine helfen, die vor Ort durch den Angriffskrieg Russlands bedroht sind oder sich auf der Flucht befinden. Das Benefizkonzert von ukrainischen Musikern hat im Schauspielhaus des Staatsschauspiels Dresden stattgefunden. Es war bis auf den letzten Platz besetzt. Sowohl vor Ort als auch online wurden große Summen gespendet. Die Spenden laufen über den Verein arche noVa, einer Initiative für Menschen in Not.