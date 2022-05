20 Jahre QUARTERBACK Immobilien ARENA

Mit zahlreichen Konzerten, Shows und Sportveranstaltungen und über 600.000 Zuschauern zählt die Arena laut Stadionwelt 2020 zu den Top Ten der Veranstaltungsstätten in Deutschland. Aus gegebenen Anlass möchte die QUARTERBACK Immobilien ARENA mit allen Leipzigern, Freunden und Partnern feiern. Am Sonntag, den 15. Mai 2022 lädt die ZSL Betreibergesellschaft mbH von 12 bis 18 Uhr zu einem großen Familienfest ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten für Groß und Klein, von herzhaft bis süß, werden auf dem Parkplatzgelände kostenfreie Attraktionen wie eine Piraten-Hüpfburg, eine Bobby-Car-Rennstrecke und einen XXL-Kickertisch für unsere kleinen Gästen angeboten. Einen etwas anderen Ausblick auf die Arena und die Stadt Leipzig bietet eine Aussichtsgondel in ca. 50m Höhe, die an einem Telekran befestigt wird. Zurück auf festem Boden führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARENA die Gäste durch die Halle und bringen Interessierte auch in bisher unbekannte Ecken der Multifunktionshalle. Trotz der durch Corona bedingten Zwangspause, die Verlegungen und Absagen inkludiert haben, hat die Betreibergesellschaft auf einen innovativen Umgang mit der Pandemie gesetzt. Darunter zählte auch, dass die Arena als Impfstelle zur Verfügung stand. Für das Jahr 2022 stehen nun viele Veranstaltungen auf dem Programm, die in der Halle, auf der Festwiese und RB-Stadion stattfinden werden.