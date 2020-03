20 Millionen Euro Spenden von RB Leipzig und Co.

Mit einer Summe von rund 20 Millionen Euro, soll den in Not geratenen Clubs der 1. und 2. Bundesliga in der Krise geholfen werden. Die Entscheidung über die Verteilung obliegt der Deutschen Fußball Liga (DFL). Das Geld setzt sich aus 12,5 Millionen Euro von TV Geldern und 7,5 Millionen Euro aus den eigenen Taschen der Clubs zusammen.