2000 Hobby-Sportler bei Neuseen Classics -Verkehrseinschränkungen angekündigt

Leipzig – Am Wochenende gehen in Leipzig wieder die Neuseenclassics an den Start. Rund 2.000 Nachwuchs- und Hobbysportler werden zum Radrennen erwartet.

Ausgehend von der Alten Messe nehmen die Radler wieder Strecken über 60 bzw. 100 km in Angriff.

Neu im Programm ist der 300km-Radmarathon. Die Teilnehmer erwartet hier eine attraktive Strecke im Leipziger Neuseenland und durch das Muldental, so Ronny Winkler. Durch die Radstrecken im Stadtgebiet wird es wieder zu vereinzelten Verkehrseinschränkungen und Sperrungen für den gesamten Fahrzeugverkehr kommen.