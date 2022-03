2021 sind 23 Menschen in Sachsen ertrunken

Das berichtete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft am Donnerstag. Damit ertrank im Jahr 2021 ein Mensch mehr als im Vorjahr. «Das größte Risiko zu ertrinken besteht weiterhin in Seen und Flüssen», so DLRG-Präsidentin Ute Vogt - diese Gewässer würden selten bewacht und dann auch nur eingeschränkt. Von den 23 Todesfällen in Sachsen ereigneten sich demnach elf in Seen und Teichen, acht Menschen ertranken in Flüssen. Die Unfälle ereigneten vor allem in der ersten Jahreshälfte, wobei die meisten Todesopfer im Juni und Juli gezählt wurden. Bis auf eine Person waren alle Verstorbenen Männer.