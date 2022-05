2021 war ein herausforderndes Jahr für das Dresdner Tierheim

Zwangspflege

Die Zahl der Zwangspflegetiere ist weiterhin hoch. 2021 mussten 91 Katzen, 93 Hunde und 31 Kleintiere in Obhut genommen werden. Die Tiere kommen in das Tierheim, weil die Besitzer in das Krankenhaus oder in Haft mussten oder verstorben sind. Das Veterinäramt nimmt vernachlässigte Tiere in Zwangspflege und das Ordnungsamt gefährliche Hunde, die beschlagnahmt wurden. Häufig sind Verstöße gegen das Tierschutzgesetz oder das Sächsische Gefahrhunderecht die Ursache. Problematisch sind die Dauer der Unterbringung und die finanzielle Lage der Tierhalter. Die entstehenden Kosten für das Unterbringen des Tieres trägt der Tierbesitzer selbst. Doch auch wie in den Vorjahren führte dies 2021 zu deutlichen Außenständen, die den Haushalt des Tierheims belasten. Zusätzlich kommt es zu Verzögerungen dieser Tiere, da sie meist hinter ordnungsrechtlichen Verfahren oder Strafverfahren stehen.

Probleme mit untergebrachten Tieren

Ein großer Teil der Hunde im Tierheim findet seit Jahren kein neues Zuhause. Dieser Teil, der insgesamt 25 Hunde, werden oft auf Grund ihres Alters oder Gefährlichkeit nicht ausgewählt. Sie sind keine fertig sozialisierten Hunde, die der Übernehmer sofort problemlos ausführen kann. Es ist sehr viel Arbeit und Hundeerfahrung nötig. Dazu kommen die Hunde, welche laut sächsischem Gefahrhunderechts als gefährlich eingestuft werden. Kaum ein Bürger ist bereit, das Erlaubnisverfahren beim Ordnungsamt zu durchlaufen und einen solchen Hund zu übernehmen.

Dank an die Spender

Bis zum Ende des Jahres 2021 wurden mehr als 28.000 Euro gespendet. Das Dresdner Tierheim ist für jede private Unterstützung dankbar. Der Bestand an Geldern aus Nachlässen betrug am 1. Januar 2022 über 910.000 Euro. Das erleichtert die Arbeit und zeigt, dass die Dresdner die Leistung des Tierheimes schätzen. Von den Spendengeldern konnten die Boxen in der Katzenquarantäne und die verbesserten Außenzwinger finanziert werden, die ganztägige Außenhaltung schwieriger Hunde ist nun möglich. Außerdem wurde das Tierheimfahrzeug mit einer Inneneinrichtung versehen, die für unterschiedliche Einsätze ausgelegt ist.

Öffnungszeiten, Vermittlungswochenende, Kontakte

Das Tierheim war auch 2021 für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Unter telefonischer Absprache konnten Tiere abgegeben als auch vermittelt werden. Die individuellen Termine bieten den Vorteil, dass der Tierpfleger sich intensiv mit dem Tierinteressenten und dem zu vermittelnden Tier befassen kann. Deshalb bleibt es bis auf weiteres bei der telefonischen Terminvereinbarung unter 0351-4520352.

