21.03.2022 ist Welt-Down-Syndrom-Tag

Am Montag ist der Welt-Down-Syndrom-Tag. Das Motto lautet in diesem Jahr „CONNECT“. Damit soll die globale Gemeinschaft ermutigt werden, sich miteinander zu verbinden und keinen zu isolieren, das berichtet die Elterninitiative Upside Down. Menschen mit Down-Syndrom haben das 21. Chromosom drei, statt zwei Mal. Daher wurde der 21. März bewusst als Welt-Down-Syndrom-Tag ausgewählt. Die Initiative Upside Down ist eine Dresdner Selbsthilfegruppe. Sie trifft sich an verschiedenen Orten zu Ausflügen, gemeinsamen Spielenachmittagen oder Elternstammtischen. Auch Michael Welsch, Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen, und Susann Rüthrich, Kinder- und Jugendbeauftragte der Sächsischen Staatsregierung, äußerten ihre Solidarität und Verbundenheit mit den Menschen mit Down-Syndrom.