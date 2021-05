21 neue Wohnungen: WBG Kontakt feiert Richtfest

Barrierefreiheit und "Grüner Bogen"

Nicht nur mit der Barrierefreiheit will die WBG Kontakt bei künftigen Mietern punkten, sondern auch mit dem freien Blick auf das angrenzende Wildtiergehege "Grüner Bogen". Das Gebäude selbst wird in einer Holz-Hybrid-Bauweise errichtet, so Martin Jungandreas, Geschäftsführer vom Generalunternehmen B&O Bau und Projekte GmbH. Gegenüber der konventionellen Bauweise gibt es mehrere Vorteile.