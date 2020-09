2100 Fans zum Saisonauftakt beim SC DHfK erwartet

Für die Spieler hieß es in den letzten Monaten trainieren, trainieren, trainieren - Duelle gegen andere Mannschaften waren lange Tabu. Vier Testspiele absolvierten die Leipziger bislang. Zuletzt trennte man sich gegen die Füchse Berlin mit einem Unentschieden. Lukas Krzikalla zeigte sich am Abend fit und bereit für die neue Saison.

Anfang März waren die Eulen zuletzt in Leipzig zu Gast und wurden überzeugend mit 32:27 geschlagen. Damit das auch am 01. Oktober gelingen kann, braucht es noch etwas Arbeit. Jeder in der Halle soll also dreimal so laut brüllen als üblich - Für die Leipziger Fans in der Regel kein Problem. Der personalisierte Ticketverkauf soll rechtzeitig starten.