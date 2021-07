22. Benefizkonzert für krebskranke Kinder

Mit den Spenden wird die soziale und psychologische Beratung finanziert. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf sollen vor allem die kontinuierliche Arbeit der Beratungsstelle des Vereins finanzieren, die 2013 mit Unterstützung der Stadt Dresden eröffnet wurde. Hier sind Sozialpädagoginnen und Psychologen wichtige Ansprechpartner - nicht nur für die betroffenen Eltern und Kinder, sondern auch für ehemalige Patienten, Großeltern oder Geschwister. Oder für Nachbarn, Mitschüler und Lehrer, die unsicher sind, wie sie betroffenen Familien begegnen oder helfen können. Auch Hinterbliebene verstorbener Kinder finden Unterstützung auf dem oft langen Weg der Trauer. In vielen Fällen dauert es mehrere Jahre, bis eine Familie den Schicksalsschlag einer Krebserkrankung so verarbeitet hat, dass sie keine Unterstützung mehr benötigt. Häufig ergeben sich Schwierigkeiten beim Neustart in den Alltag, in die Schulzeit oder auch in der Beziehung zu den Eltern und Geschwistern. Das psychosoziale Team begleitet die Familien und organisiert darüber hinaus zahlreiche Veranstaltungen und Camps für die Kinder und Geschwister.

Die Schirmherrschaft über das Konzert hat Staatsministerin Petra Köpping übernommen.

Karten für 14 oder 17 Euro gibt es aufgrund der reduzierten Platzanzahl ausschließlich über den Sonnenstrahl e. V. Dresden über ein Formular auf der Webseite, info@sonnenstrahlev.org oder telefonisch unter 0351 315839-00.

Quelle: Sonnenstrahl e.V. Dresden