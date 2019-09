22. Chemnitzer Radtag

Chemnitz- Am 15. September veranstaltet die Stadt Chemnitz den 22. Radtag. Zwei Radstrecken stehen dabei zur Wahl. Der Familienkurs über acht Kilometer sowie eine sportliche Runde über 20 Kilometer.

Treffpunkt für alle Teilnehmer ist ab neun Uhr Am Wall Ecke Richard-Möbius-Straße.Um 10 Uhr geht es dann gemeinsam für alle in Richtung Vita Center. Dort endet die Familientour. Wer dann noch weiter fahren möchte, kann sich dem 20-Kilometer-Rundkurs anschließen. Treffpunkt ist gegen 11 Uhr am Oberen Haupteingang West der Mall. Nach der 20 Kilometer-Distanz können sich die Fahrern dann am VITA-CENTER ihr Erfrischungsgetränk und eine Stärkung schmecken lassen.

Für Familien mit Kindern hält die Veranstaltung vielfältige Angebote bereit. So gibt es am VITA-CENTER einen Eventbereich mit zahlreichen sportlichen Angeboten ebenso wie zahlreiche Informationsmöglichkeiten rund ums Fahrrad. Kinder können sich beispielsweise beim Fahrrad-Parcours, beim Kletterspiel und auf einer Hüpfburg ausprobieren. Bei all der Aktion braucht es natürlich einen »Radler-Imbiss«, um sich zu stärken.

Auch dafür ist gesorgt.