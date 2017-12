24-Jähriger bedroht Mann mit Pistole

Ein 54-jähriger Fußgänger hatte beobachtet, wie ein unbekannter Mann auf der Pillnitzer Straße, in Höhe Steinstraße, einen Radfahrer anpöbelte und schließend auf den Kopf schlug. Als der Zeuge den Angreifer daraufhin ansprach, beleidigte der Unbekannte den 54-Jährigen und drohte schließlich dessen Frau, die ihn begleitete, mit einer Waffe umzubringen.

Der Unbekannte begab sich anschließend in ein Mehrfamilienhaus an der Steinstraße. Wenige Minuten später kehrte er zurück und lief dem 54-Jährigen hinterher. In einer Entfernung von ca. 10 Metern zog er eine Pistole aus seiner Jackentasche und zielte in Richtung des 54-Jährigen. Anschließend ließ er die Waffe wieder sinken und ging in das Haus zurück.