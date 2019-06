24 Stunden am Stausee

Chemnitz- Noch ist es ruhig am Stausee Oberrabenstein – doch die Aufbauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Denn am kommenden Wochenende starten hier wieder Radfahrer aus ganz Deutschland beim Heavy 24.

Die Veranstalter arbeiten bei tropischen Temperaturen, um das Event am Samstag gelingen zu lassen. Knapp 1.100 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr für das 24-Stunden Mountainbike Rennen angemeldet. Die Fahrerinnen und Fahrer erwartet erneut eine anspruchsvolle Strecke aus Passagen im Wald, sowie rasante Abfahrten und steilen Aufstiegen. Für die Besucher und Teilnehmer gibt es in diesem Jahr eine Neuerung.

Am Sonntag findet dann zudem das Kids-Race auf dem Gelände statt. Mit einer mobilen Bühne haben die Organisatoren bereits die Vorbereitungen für ein stimmungsvolles Wochenende geschaffen. Der Startschuss erfolgt am Samstag um 12 Uhr.