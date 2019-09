25.000 Leipziger demonstrieren für den Klimaschutz

#ALLEFÜRSKLIMA - unter diesem Motto zogen auch in der Leipziger Innenstadt am Freitag tausende Demonstranten für den Klimaschutz über die Straßen. Anlässlich des dritten globalen Klimastreik demonstrierten nicht nur junge Menschen. Auch Wissenschafter, Rentner und Studenten machten deutlich, wie sehr ihnen der Schutz der Erde am Herzen liegt.

An diesem Wochenende steht in New York der UN-Klimagipfel und in Berlin das Klimakabinett auf dem Plan. So wurde dieser Freitag ausgewählt, um auf die Politik nochmal gehörig Druck auszuüben. Zum Start der Demo versammelten sich am Nachmittag mehrere Tausend Menschen auf dem Augustuplatz. Eine der Demonstrantinnen ist die 21-jährige Linda Maily Pham. Sie hat den Streik mitorganisiert und freut sich über die Resonanz der Teilnehmenden.