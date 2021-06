SACHSEN FERNSEHEN ist dabei, wenn sich am 20. Dezember extra für die Aufzeichnung des 25. Dresdner Weihnachts-Circus die Zelte öffnen für eine beeindruckende Show - umrahmt von einem weihnachtlichen Ambiente auf dem Volksfestplatz/Ostragehege an der Pieschener Allee. Das Event wartet nicht nur mit modernster Show- und Lichttechnik und einer abwechslungsreichen Inszenierung auf, sondern auch mit einer fünfzehn Mann starken Big Band, welche live alle Darbietungen begleiten wird und Ihresgleichen in der Branche sucht.