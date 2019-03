25-Jähriger in Altlindenau überfallen

Die Männer saßen mit dem späteren Opfer in der Straßenbahn. An der Haltestelle Angerbrücke stiegen alle drei aus, um umzusteigen. Der Weg führte in eine angrenzende Straße. Dort schlug einer der beiden den 25-jährigen so heftig, dass dieser zu Boden sank. Anschließend zog der Schläger das Portmonee samt Ausweisen und einem mittleren dreistelligen Betrag aus der Tasche.