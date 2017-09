25 Jahre FIREBIRDS – BallsportArena wird zur Konzerthalle

Dresden – 1992 gründeten sich die FIREBIRDS. Der Beginn einer steilen Karriere. 1996 die ersten Songs, 2000 das erste Album, 2003 eine Tour auf Ibiza und so ging es immer weiter. Nun feiern die FIREBIRDS ihr 25jähriges Jubiläum – und das mit einer großen Jubiläumsshow. Fünf Tage lang werden die fünf Musiker durch Deutschland touren. Los geht es in Chemnitz und Leipzig, bevor sie in Dresden ihr FIREBIRDS Rockestra zum Besten geben.

Die Tour ist ein Beispiel dafür, dass sich die FIREBIRDS immer wieder neu erfinden. Davon wissen auch die Fans der Dresdner Dinnershow Mafia Mia zu berichten, wo die FIREBIRDS regelmäßig a capella mit Satzgesang, Gospel oder Pop-Medleys zu überraschen wissen. Für ihren Auftritt in Dresden am 3. November wird die BallsportArena in eine Konzertlocation umfunktioniert. Die Rockestra-Show präsentiert sich mit einem großen Aufgebot an Musikern und Tänzern. Insgesamt zählt das Ensemble dann 31 Personen.