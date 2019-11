25. Marketingpreis mit Olaf Schubert und PartyProf

Dresden - Der 25. Dresdner Marketingpreis geht in diesem Jahr überraschend nicht an Branchenprofis sondern an den Elektrotechnik-Professor der TU Dresden, Frank Ellinger - von seinen Mitarbeitern liebevoll PartyProf genannt. Den 4. Agentur-Preis des Marketing-Clubs Dresden gewann die Dresdner Agentur wildstyle network für ihre im Auftrag von Microsoft erarbeitete, sehr erfolgreiche „Office 365 Macher-Kampagne“ mit Olaf Schubert als Testimonial.