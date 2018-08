Mit Einbruch der Dämmerung beginnt am Samstagabend ab 19 Uhr die Miniaturkulisse des „Klein-Erzgebirge“ in zauberhaftem Licht zu funkeln. Tänzer, Musiker, Akrobaten und Künstler entführen in ein nächtliches Showerlebnis unter freiem Himmel. Als krönender Abschluss erhellt das farbenprächtige Feuerwerk den Himmel über dem „Klein-Erzgebirge“.

Stimmungsvoll wird es ab 19 Uhr.