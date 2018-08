250 Kilogramm-Bombe erfolgreich entschärft

Aufatmen in der Leipziger Innenstadt. Eine am Donnerstagnachmittag gefundene Fliegerbombe konnte am frühen Freitagmorgen erfolgreich entschärft werden. Zuvor wurde ein weiträumiger Schutzkreis um das Gebiet an der Pfaffendorfer Straße gezogen. 1500 Menschen mussten daraufhin ihre Wohnungen verlassen. Bei der Bombe handelte es sich um einen 250 Kilogramm schweren Bildgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Daniel Großer-Scholz Truppenführer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes war nach einer Stunde und 20 Minuten Entschärfung deutlich erleichtert.