250 Kilogramm-Bombe in der Leipziger Innenstadt soll entschärft werden

Mitten in der Leipziger Innenstadt wurde auf einer Baustelle am späten Donnerstagnachmittag eine Fliegerbombe gefunden. Der Sprengkörper wurde am Naturkundemuseum zwischen der Pfaffendorfer, Humboldt- und Lortzingstraße bei Bauarbeiten entdeckt. Die Polizei richtete rund um die Fundstelle zunächst einen 100-Meter Sperrkreis ein.

Gegen 20:30 rückten Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes an und untersuchten den Fundort. Durch die andauernde Lagebesprechung ist derzeit noch nicht klar, ob eine großflächige Evakuierung vorgenommen werden muss.