25:34 – Leipziger Handballer in Berlin chancenlos

Bei den Füchsen Berlin blieb die Mannschaft von Trainer André Haber am Samstagabend chancenlos und verlor klar mit 25:34 (12:17). Vor 7226 Zuschauern avancierte Luca Witzke mit sechs Toren zum besten Werfer der Leipziger. Für Berlin traf Milos Vujovic achtmal. Mit 30:30 Punkten bleibt der SC DHfK in der Tabelle auf Rang acht.

Nach einem schnellen 0:4-Rückstand kämpften sich die Gäste in einem temporeichen Spiel bis Mitte der ersten Halbzeit auf 8:9 heran, konnten dieses Niveau aber nicht halten. In der Defensive offenbarten die Leipziger immer wieder große Lücken, die die Berliner gnadenlos nutzten. Mit einem 7:1-Lauf zum 24:13 führten die Gastgeber bereits in der Frühphase der zweiten Hälfte eine Vorentscheidung herbei und ließen es danach ruhiger angehen.

Quelle: dpa