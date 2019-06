Chemnitz- Gestern Nacht um 23 Uhr fuhr ein KKR Fahrer die Dorfstraße in Chemnitz, Ortsteil Grüna in Höhe der Dorfstraße HG 153 ungebremst gegen einen Gartenzaunvorsprung, der durch den Aufprall demoliert wurde. Der 27-jährige Fahrer kam nach etwa 30 m zum liegen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und schwebt noch immer in Lebensgefahr. Der Verunfallte stand offenbar unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

