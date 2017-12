27:22 Auswärtssieg – Dritter Erfolg in Serie für den SC DHfK!

In der Stuttgarter Scharrena konnte der SC DHfK vor 2251 Zuschauern mit dem 27:22 (13:12) den dritten Sieg in Serie feiern. Das Spiel in Stuttgart war eine umkämpfte Partie, die von vielen Nicklichkeiten geprägt war.

In der Anfangsphase konnten sich besonders die beiden Torhüter mit Jonas Maier auf Stuttgarter und Milos Putera auf Leipziger Seite auszeichnen.