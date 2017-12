27:34 gegen Blomberg-Lippe – HC Rödertal weiterhin sieglos

Dresden – Der HC Rödertal wartet in der ersten Bundesligasaison noch immer auf den ersten Sieg. In sieben Spielen setzte es für die Bienen aus Großröhrsdorf sieben Niederlagen. Als punktloses Tabellenschlusslicht wollten die Aufsteiger am Mittwochabend gegen Blomberg-Lippe endlich das dringend benötigte Erfolgserlebnis einfahren.

Der HC Rödertal muss weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga warten. Im letzten Heimspiel des Jahres setzte es für die Handballerinnen aus Großröhrsdorf eine deutliche 27:34-Pleite gegen Blomberg-Lippe. Mit nunmehr acht Niederlagen aus acht Partien behalten die Bienen damit auch über den Jahreswechsel die rote Laterne. Vor fast 1.000 Zuschauern konnten die Gastgeberinnen nur in der Anfangsphase mithalten. Doch während sich der HC Rödertal schier abmühte Chancen zu kreieren, waren die Gäste häufig gedankenschneller und kamen durch starkes Umschaltspiel zu vielen einfachen Toren. Mit 13:18 aus Sicht des HCR ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurden die Bienen besser. Schritt für schritt kämpften sie sich zurück ins Spiel. Doch Blomberg blieb konsequent und ließ den Bundesliganeuling nie näher als vier Tore herankommen. In der Schlussphase schwanden bei den Gastgeberinnen dann sichtlich die Kräfte. Blomberg nutzte die Fehler nun noch gnadenloser aus. So markierte Gisa Klaunig mit ihrem Tor in der Schlussminute den 27:34-Endstand. Schon am Samstag steht für die Bienen das Ostderby gegen Tabellenführer Thüringer HC an. Am 6. Januar folgt dann das nächste Highlight. Im sogenannten Eventgame empfängt der HC Rödertal den amtierenden Deutschen Meister Bietigheim in der Dresdner BallsportArena.