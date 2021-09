2800 Azubis erhalten Zeugnisse

Im IHK-Bezirk Leipzig haben 2.245 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Dabei sind in diesem Sommer 2.800 Azubis in 48 kaufmännischen und 55 gewerblich-technischen Berufen zur Prüfung angetreten. In diesem Jahr waren Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Verkäufer/-in die beliebtesten Ausbildungsberufe. Die Absolventen haben am Dienstagabend die Abschlusszeugnisse in der Alten Wollkämmerei feierlich überreicht bekommen.