2,9 Tonnen Striezel in 3,h Stunden weggeputzt

Stollenfest international.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist einer der Festredner, die an diesem Morgen die Besucher begrüßten. An und auf der Bühne am Taschenberg versammelten sich neben Hunderten Stollenbäckern auch Ehrengäste aus ganz Europa: Die Mitglieder des Dachverbandes der EU-Bäcker und -Konditoren CEBP (Confédération Européenne des Organisations Nationales de la Boulangerie et de la Pâtisserie), die seit Donnerstag in Dresden tagen, ließen es sich nicht nehmen, das Stollenfest live zu erleben. Die Vertreter des europäischen Handwerks kommen u.a. aus Schweden, Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich. Sie reihten sich auch in den großen Festumzug ein.