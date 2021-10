300 Einsätze: Sturm „Ignatz“ sorgt für Verkehrschaos in Leipzig

Infolge des Sturms kam es in der Stadt immer wieder zu Beeinträchtigungen im Auto-, Straßen- und Zugverkehr. Wie beispielsweise an der Karl-Heine-Straße. Hier war ein massiver Baum auf die Straße gekippt und blockierte diese. Auch die Oberleitung der Straßenbahn wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Kräfte der Feuerwehr mussten die Äste zersägen und so den Weg wieder frei machen. Alleine hier dauerte es Stunden, bis der Verkehr wieder rollen konnte. Ähnliches Bild auch vor dem Diakonissenkrankenhaus in Lindenau. Dort kippte ebenfalls ein Baum auf die Oberleitung und beschädigte dabei zusätzlich auch noch parkende Autos.