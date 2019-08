Unterwegs zur Jahrhunderthochzeit 1719 im Verkehrsmuseum

Die Trauung fand in Wien statt, gefeiert aber wurde während eines gut vier Wochen langen Fest­rei­gens in Dresden. Dazu reisten neben dem Brautpaar auch mehr als 1000 Fürsten, Grafen, Barone und Edelleute sowie deren Gefolge, Händler, Schau­stel­ler und Schau­lus­ti­ge an den säch­si­schen Hof. Aber wie reiste es sich zu jener Zeit als Prin­zes­sin oder auch als Hand­wer­ker? Und welche lo­gis­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen hatten die Hoch­zeits­pla­ner zu meistern? Die Aus­stel­lung macht das Reisen zu Zeiten der Jahr­hun­dert­hoch­zeit erlebbar.