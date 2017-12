31 Millionen Euro für Leipziger Schulen

Das Geld soll unter anderem für die Sanierung des Schulgebäudes Diderotstraße 35 in Leipzig in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro an Jens Kabisch, stellvertretender Amtsleiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung übergeben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4 Mio. Euro.

Am Montag überreicht der Minister außerdem rund 12 Mio. Euro Fördermittel für den Neubau der Grundschule und der Sporthalle Mitte/Südost auf der Jablonowskistraße. Die Gesamtkosten liegen für diese Baumaßnahmen bei 17 Mio. Euro. Weiterhin übergibt der Kultusminister für den Neubau der Grundschule und der Sporthalle auf der Rolf-Axen-Straße rund 11,9 Mio. Euro Fördermittel. Die Baukosten betragen hier insgesamt rund 16,6 Mio. Euro.