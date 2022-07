32 000 Menschen von Banksy-Repliken begeistert

Wie eine Sprecherin des Veranstalterbüros für die Schau "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" sagte, habe man in Leipzig eine sehr gute Resonanz erhalten. Mehr als 150 Reproduktionen der Werke des anonym arbeitenden Künstlers sind im Leipziger Kunstkraftwerk zu sehen, darunter Drucke, Fotos, Skulpturen und Videoinstallationen. Banksy selbst hat die Ausstellung nicht autorisiert.

Auch Graffitis, die der Künstler weltweit gesprüht hat, werden als Reproduktionen gezeigt. Die Veranstalter sind vor allem mit Blick auf die üblicherweise besucherarme Sommerzeit mit den Gästezahlen zufrieden.