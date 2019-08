35.000 Briefwähler in Chemnitz

Chemnitz- Für die Landtagswahl am kommenden Sonntag haben bisher rund 35.000 Chemnitzer bereits ihre Briefwahlunterlagen angefordert. Zum Vergleich: Zur Landtagswahl 2014 gab es insgesamt 24.386 Briefwähler in Chemnitz.

Insgesamt ca. 192.000 Chemnitzer sind zur Wahl aufgerufen. Die Stadt Chemnitz ist für die Wahl zum Siebten Sächsischen Landtag in drei Wahlkreise eingeteilt, die sich wiederum in 143 Wahlbezirke gliedern:

• Wahlkreis 10 Chemnitz 1: ca. 64.000 Wahlberechtigte

• Wahlkreis 11 Chemnitz 2: ca. 65.000 Wahlberechtigte

• Wahlkreis 12 Chemnitz 3: ca. 63.000 Wahlberechtigte

Mehr als 1.500 Wahlhelfer sind am Sonntag in den Wahllokalen in der Stadt sowie bei der Auszählung der Briefwahl im Einsatz. Die Präsentation der Wahlergebnisse in Chemnitz findet am Sonntag, dem 1. September, ab 18 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses Chemnitz statt. Am Donnerstag, dem 5. September 2019, 10 Uhr tritt der Kreiswahlausschuss zur Ermittlung und Feststellung der endgültigen Wahlergebnisse in den Wahlkreisen 10 Chemnitz 1, 11 Chemnitz 2 und 12 Chemnitz 3 für die Wahl zum Sächsischen Landtag am 1. September 2019 im Beratungsraum 118 des Chemnitzer Rathauses in öffentlicher Sitzung zusammen.