35.000 Euro für Sonnenstrahls Mutmacher

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, steht es vor einem harten Kampf gegen die Krankheit. Es muss viele Behandlungsprozesse über sich ergehen lassen und braucht dazu viel Geduld und Ausdauer. Bei diesem Prozess sollen die Mutperlen helfen. Für jede Behandlung bekommt das Kind eine weitere Perle. Die entstehende Kette ist wie ein individuelles Krankentagebuch.

Auf der diesjährigen Mutperlen-Party wurde die Mutperlenkette von Erik vorgestellt, der an Leukämie erkrankte. Sieben Meter misst die Behandlungsakte in Form einer Perlenkette und endet mit einer blau-orange Blumen. Diese steht dafür, dass er seine Therapie erfolgreich abgeschlossen hat.