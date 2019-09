35. Konsummarkt in Dresden eröffnet

Bereits in den frühen Morgenstunden warteten die ersten Kunden mit Einkaufswagen ausgerüstet auf die Eröffnung. Nach dem Umbau erstrahlen die Fensterfronten nun in dem bekannten Blau und sind die Regale mit frischen Lebensmitteln aus der Heimat gefüllt. Vieles ist neu und modern - die Mitarbeiter sind bekannt. Eine Herausforderung, die es in der Zukunft zu meistern gilt. Schließlich ist die Konsum eG auf Expansionskurs und will noch weitere Filialen eröffnen. Zur Neueröffnung an der Löscherstraße bietet Konsum Dresden bis zum 21. September auf jeden Einkauf 10%-Kennlern-Rabatt auf alle Lebensmittel.