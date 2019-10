360 Grad Performance im Dome Lab

Dresden - In den Herbstferien war das Kreativcamp Dome Lab wieder im Hygiene-Museum. Bei den Schülern erfreut es sich großer Beliebtheit, denn schon Wochen vor dem Start waren die rund 50 Plätze ausgebucht. In den zwei Durchgängen, von je einer Woche, konnten die Schüler im Dome Lab ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Kernstück ist das sechs Meter hohe Video-Planetarium. In dessen Kuppel können Bilder und Videos in 360° gezeigt werden. Aber das ist noch nicht alles. Das Dome Lab selbst ist gestengesteuert.