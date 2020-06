365-Euro-Ticket: Gegenwind durch neue Studie

Gegenwind für die Befürworter eines 365-Euro Tickets: eine Untersuchung der Universität Kassel zeigt, dass ein solches Ticket für Leipzig sehr teuer wäre, gleichwohl aber nur geringe Effekte brächte. Eine Umsetzung in der Tarifzone 110, also im Stadtgebiet, würde zu Einnahmeverlusten von bis zu 29 Millionen Euro pro Jahr führen. Das Gutachten soll laut Informationen der LVZ am Mittwochabend im Verwaltungsausschuss des Stadtrates präsentiert worden sein. Unter den Leipzigern sorgt das Gutachten und die Diskussion um das Ticket für unterschiedliche Meinungen.