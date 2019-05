365€-Ticket: Stadt muss Konzept erarbeiten

Hitzige Diskussionen im Rat

Noch kurz vor der entscheidenden Ratssitzung am Mittwoch versuchten die Mitglieder des Umweltbundes "Ökolöwe" für das 365€-Ticket zu werben. Denn noch am Nachmittag sollte sich entscheiden, ob die Stadt Pläne für ein solches Ticket näher verfolgen soll. Nach teils hitzigen Diskussionen gab es am Ende eine Mehrheit aus SPD, Grünen, Linken und Piraten.

Befürworter beziehen sich gerne auf das Beispiel Wien. Dort wurde ein 365€-Ticket bereits eingeführt.